صندوق النقد الدولي يقدم 1.4 مليار دولار دعماً لأوكرانيا

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم 1.4 مليار دولار بشكل طارئ لدعم أوكرانيا في تمويل النفقات ودعم ميزان المدفوعات.

وتحولت أوكرانيا إلى طلب التمويل من الحلفاء والمؤسسات الدولية لدعم اقتصادها بعد الغزو الروسي في 24 فبراير.

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وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو: "نحن ممتنون للغاية لصندوق النقد الدولي على وجه السرعة استجابة لطلبنا.. نحن نتطلع إلى استكمال كل شيء"، حسب رويترز.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا تأتي في وقت حرج يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

وشددت جورجييفا على أنه يتم دراسة جميع الخيارات لتأمين مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، بما في ذلك استخدام "اتفاق الاستعداد الائتماني" الحالي البالغة قيمته 2.2 مليار دولار.

وحذرت مديرة صندوق النقد من أن تداعيات الصراع القائم تحمل مخاطر اقتصادية كبيرة لمختلف أنحاء العالم، وبالتالي يقوم الصندوق بتقييم الانعكاسات المحتملة، بما في ذلك الانعكاسات على كفاءة عمل النظام المالي وأسواق السلع الأولية.