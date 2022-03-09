فيتش تخفض تصنيف روسيا مجددا إلى C.. على شفا التعثر

خفضت وكالة فيتش تصنيف روسيا مجددا، بست درجات وتوقعت تعثراً وشيكاً لموسكو في سداد استحقاقات سنداتها. وبات تصنيف روسيا عند درجة C وهي آخر درجة قبل مستويات التعثر الفعلي.

وربطت فيتش قرارها بتصاعد العقوبات، ما يزيد من احتمال أن ترد روسيا بإجراءات قد تشمل توقفاً انتقائياً عن سداد بعض استحقاقات الديون السيادية.

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وأشارت فيتش في هذا الصدد إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السماح بسداد بعض الديون الأجنبية بالروبل.

وبحسب Morgan Stanley، تواجه روسيا احتمال التعثر الفعلي في 15 أبريل المقبل، عندما تنتهي فترة السماح لسداد استحقاقات فائدة عن سندات يوروبندز تستحق في 2023 و2043.