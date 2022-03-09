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مسؤول أميركي: إصدار الدولار الرقمي بدأ قبل حرب أوكرانيا

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مسؤول أميركي: إصدار الدولار الرقمي بدأ قبل حرب أوكرانيا

بعد الإعلان عن إطلاق دولار رقمي

دبي - العربية.نت

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قال مسؤول أميركي، اليوم الأربعاء، إن العملات المشفرة ليست وسيلة قابلة للتطبيق كي تتهرب روسيا من العقوبات.

وأضاف المسؤول لصحيفة نيويورك تايمز، أن إصدار الدولار الرقمي بدأ قبل حرب أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيطلق في وقت لاحق، مشروع دولار رقمي في إطار جهود واسعة النطاق لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وجاء في بيان الرئاسة الأميركية، أن بايدن سيوقع الأربعاء، مرسوما يطلب فيه من إدارته "إيلاء أهمية قصوى للبحث والتطوير بغية التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي، في الولايات المتحدة التي تهيمن عملتها على قطاع المال في العالم.

وشدد مسؤول كبير في البيت الأبيض، طالبا عدم الكشف عن اسمه: "يجب أن نتوخى الدقة في تحليلنا لأن تأثير اعتماد دولار رقمي سيكون عميقا جدا في البلاد التي تعتبر عملتها عملة الاحتياط الرئيسية في العالم".

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