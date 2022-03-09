مصرف لبنان يطالب البنوك بأسماء شخصيات سياسية لم تُعد أموالا من الخارج

طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك التجارية تسليم أسماء "المعرضين سياسيا" الذين امتنعوا عن الالتزام بتعميم يأمرهم بإعادة أموال أرسلت إلى الخارج في الفترة التي سبقت الانهيار المالي بالبلاد في 2019.

وقال بيان للمصرف إنه يتعين على البنوك أن تقدم لهيئة التحقيق الخاصة التابعة له الأسماء في موعد أقصاه نهاية مارس/آذار.

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وأضاف أن هذا "يشمل أيضا الإيداعات النقدية التي تمت في الفترة الممتدة من يوليو/تموز 2017 ولغاية نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 إذا كان المستفيد مصنفا" على أنه عميل معرض سياسيا.