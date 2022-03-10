.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوكرانيا: 100 مليار دولار خسائرنا جراء الهجوم الروسي

  • الخط
من الدمار في كييف نتيجة العملية العسكرية في أوكرانيا - رويترز
من الدمار في كييف نتيجة العملية العسكرية في أوكرانيا - رويترز
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: 100 مليار دولار خسائرنا جراء الهجوم الروسي

لحق الضرر بالكثير من المدن والمطارات في شتى أنحاء البلاد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مستشار الرئيس الأوكراني إن خسائر بلاده جراء الهجوم الروسي تقدر بـ100 مليار دولار.

وتضررت البنية التحتية جراء الهجوم ولحق الضرر بالكثير من المدن والمطارات في شتى أنحاء البلاد، مع تواصل الحشد العسكري الروسي في محيط العاصمة الأوكرانية كييف منذ أيام، ورجح العديد من المراقبين أن تدخلها القوات الروسية خلال أيام قليلة أو ساعات.

وأمس الأربعاء، حظرت الحكومة الأوكرانية، تصدير الشعير والبقوليات والسكر والملح واللحوم، وفي الوقت الذي تحاول فيه البلاد تأمين غذائها بعد الغزو الروسي لأراضيها. وقررت الحكومة الأوكرانية، قبل يومين، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

وأضاف القرار الصادر عن الحكومة مطلع الأسبوع، أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض. وأوكرانيا من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم.

وقالت أكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم أيضا، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة، و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22.

وبدأ إقرار المساعدات الدولية لكييف، حيث أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس، ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تضمنت تمويلا بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

من جانبه، وافق صندوق النقد الدولي على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع للصندوق.

وتعادل هذه الدفعة 50% من حصة أوكرانيا لدى صندوق النقد الدولي، وستساهم في تمويل احتياجات الإنفاق العاجلة على المدى القصير.

بدوره، رصد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حزمة مساعدات بأكثر من ملياري يورو للمتضررين من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا "لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا
اكتشف المزيد