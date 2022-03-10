إقرار مساعدات مالية لأوكرانيا.. هذه أبرز الجهات المانحة 

بدأ إقرار المساعدات الدولية لكييف، مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس، ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تضمنت تمويلا بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

من جانبه، وافق صندوق النقد الدولي على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع للصندوق.

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وتعادل هذه الدفعة 50% من حصة أوكرانيا لدى صندوق النقد الدولي، وستساهم في تمويل احتياجات الإنفاق العاجلة على المدى القصير.

بدوره، رصد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حزمة مساعدات بأكثر من ملياري يورو للمتضررين من الحرب الدائرة في أوكرانيا.