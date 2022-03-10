.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إقرار مساعدات مالية لأوكرانيا.. هذه أبرز الجهات المانحة 

  • الخط
روسيا و أوكرانيا

إقرار مساعدات مالية لأوكرانيا.. هذه أبرز الجهات المانحة

أكبرها من أميركا بقيمة 14 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأ إقرار المساعدات الدولية لكييف، مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس، ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تضمنت تمويلا بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

من جانبه، وافق صندوق النقد الدولي على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع للصندوق.

وتعادل هذه الدفعة 50% من حصة أوكرانيا لدى صندوق النقد الدولي، وستساهم في تمويل احتياجات الإنفاق العاجلة على المدى القصير.

بدوره، رصد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حزمة مساعدات بأكثر من ملياري يورو للمتضررين من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا "لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا
اكتشف المزيد