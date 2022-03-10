السعودية تطلق برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية "صدف"

كشفت هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، اليوم الخميس، عن استكمال رحلة التحول الرقمي بإطلاق مبادرة برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية "صدف" لتطوير أدوات رقمية تدعم حوكمة عمليات المشتريات الرقمية، ولتعزيز الاستثمار الرقمي.

وبرنامج "صدف" هو مبادرة من هيئة الحكومة الرقمية لإعادة ابتكار الطريقة التي يعمل بها مزوّدو الخدمات والمنتجات الرقمية المحليون والأجانب مع الجهات الحكومية، ولعقد الشراكات في المجال الرقمي، وتسهيل الوصول إلى بيانات أعمالهم، والمساهمة في اقتصاد رقمي مستدام.

مادة اعلانية

وقالت الهيئة، إن البرنامج يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية، وكذلك رفع جودة أعمال موردي ومشغلي خدمات الحكومة الرقمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتعزيز المحتوى المحلي.

ويستهدف البرنامج تحقيق الاقتصاد الرقمي المستدام، وتحسين تخطيط الميزانيات الرقمية وتجنب الازدواجية بالمشاريع، بالإضافة إلى تشريع المشتريات الحكومية الرقمية ورفع كفاءة التنفيذ.

وأوضحت هيئة الحكومة الرقمية، أن البرنامج يقود إلى تحقيق 70% زيادة بنسبة عمليات الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية، و1% زيادة بمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية الرقمية، و72% تحول نموذج الخدمات التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية، بالإضافة إلى 1.6% زيادة مساهمة الحكومة الرقمية في الاقتصاد الرقمي.