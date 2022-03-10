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السعودية توقع اتفاقاً مع نافيا الفرنسية لتصنيع المركبات ذاتية القيادة

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وزارة النقل السعودية
وزارة النقل السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية توقع اتفاقاً مع نافيا الفرنسية لتصنيع المركبات ذاتية القيادة

وزير النقل الفرنسي: نتطلع إلى مشاريع ملموسة تنتج عن هذه الاتفاقية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نافيا الفرنسية لتكنولوجيا النقل، اليوم الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت الشركة إن الاتفاقية تهدف لدعم تنفيذ المركبات ذاتية القيادة في المملكة.

وقال وزير النقل الفرنسي: "نتطلع إلى مشاريع ملموسة تنتج عن هذه الاتفاقية بين نافيا والسعودية".

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