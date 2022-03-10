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جي بي مورغان: 500 مليار يورو تكلفة إضافية لمنطقة اليورو بعد ارتفاع أسعار الطاقة

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روسيا و أوكرانيا

جي بي مورغان: 500 مليار يورو تكلفة إضافية لمنطقة اليورو بعد ارتفاع أسعار الطاقة

إذا بقيت الأسعار عند المستويات الحالية

دبي - العربية.نت

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قال بنك جي بي مورغان تشاس إن اقتصاد منطقة اليورو قد يحتاج إلى استيعاب زيادة قدرها 550 مليار يورو في تكلفة استيراد الطاقة إذا بقيت الأسعار عند المستويات الحالية.

وأوضح البنك أن هذه الزيادة تمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، مشيرا إلى أن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الزيادة ستعوّض من الدعم المالي الحكومي.

وإلى ذلك، أعلنت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية باربارا بومبلي التي تتولّى بلادها حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد لا يمكنها أن تفرض حظراً تاماً على وارداتها من النفط والغاز الروسيين على غرار ما قامت به الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فقد قرر الاتحاد الأوروبي التصرف لتخفيض مشترياته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين اعتباراً من العام الحالي.

ويمثّل النفط الروسي 7% فقط من واردات الولايات المتحدة من النفط، فيما يمثل أكثر من 34% بالنسبة للدول الأوروبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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