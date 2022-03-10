روسيا تحظر تصدير السيارات.. وتوقف صادرات الحبوب إلى أوروبا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن حظر تصدير السيارات حتى ديسمبر 2022، وعن وقف صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقررت روسيا حظر تصدير الطائرات والمسيرات حتى نهاية العام الحالي.

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يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.

وقالت روسيا، إنها قد تحظر صادرات الحبوب لدول سوفيتية سابقة من 15مارس حتى 31 أغسطس 2022.

وأضافت أنها تدرس حظر صادرات السكر إلى الخارج.

كان رئيس وزراء روسيا، صرح أن بلاده ستحدد قائمة السلع التي سيتم منع استيرادها وتصديرها.

وأضاف "بالنسبة للقمح سنعطي الأولوية للسوق الروسي، إجراءات انتقامية سنتخذها ضد الدول التي تحظر سفننا".

وشهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ووصلت أسعار النفط والحبوب والمعادن لمستويات قياسية. ولا تزال الاضطرابات مستمرة.