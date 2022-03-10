روسيا قد تحظر صادرات الحبوب لدول سوفيتية سابقة من 15 مارس حتى 31 أغسطس

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها قد تحظر صادرات الحبوب لدول سوفيتية سابقة من 15مارس حتى 31 أغسطس 2022.

وأضافت أنها تدرس حظر صادرات السكر إلى الخارج.

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وكان رئيس وزراء روسيا، صرح أن بلاده ستحدد قائمة السلع التي سيتم منع استيرادها وتصديرها.

وأضاف "بالنسبة للقمح سنعطي الأولوية للسوق الروسي، إجراءات انتقامية سنتخذها ضد الدول التي تحظر سفننا".

وحظرت الحكومة الأوكرانية تصدير القمح والشوفان والسكر وغيرها من المواد الغذائية الأساسية لضمان قدرتها على توفير الطعام للمواطنين خلال الحرب مع روسيا.

أيضا، حظرت أوكرانيا تصدير الماشية واللحوم وغيرها من المنتجات الثانوية من الماشية، بحسب بيان الحكومة.

ومن المرجح أن يؤدي حظر الصادرات إلى خفض الإمدادات الغذائية العالمية، وهو ما ساهم في مواصلة الأسعار ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011.

يُشار إلى أن روسيا وأوكرانيا توفران معا ما يقرب من ثلث صادرات العالم من القمح والشعير.

فيما قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الحرب الاقتصادية ضد روسيا غير مسبوقة، وإن الاقتصاد الروسي يمر بصدمة.