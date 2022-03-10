مصر تحظر تصدير هذه المنتجات لمدة 3 أشهر

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قرارا بحظر تصدير عدد من السلع والمنتجات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أشهر اعتبارا من 11 مارس.
وتضمنت المنتجات الفول الحصى والمدشوش والعدس والمعكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
وزير الطاقة: الإمارات ملتزمة باتفاق أوبك+ وآليته لتعديل الإنتاجلا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد طاقة
-
هل تستفيد الدول النفطية من ارتفاع أسعار الخام في تسريع تحول الطاقة؟"زيست أسوشيتس" للعربية: السعودية والإمارات رائدتان في المنطقة بالسندات والصكوك الخضراء قصص اقتصادية
-
البنك المركزي السعودي يمدد برنامج التمويل المضمون لمدة عامبعد دعمه عقودا حتى تاريخه تجاوزت 13 ألف عقد بقيمة تمويل إجمالية أكثر من 11 مليار ريال اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية