مصر تحظر تصدير هذه المنتجات لمدة 3 أشهر

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قرارا بحظر تصدير عدد من السلع والمنتجات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أشهر اعتبارا من 11 مارس.

وتضمنت المنتجات الفول الحصى والمدشوش والعدس والمعكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.