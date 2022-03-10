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مصر تحظر تصدير هذه المنتجات لمدة 3 أشهر

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عدس 2
المنتجات تضمنت الفول والعدس والمعكرونة
اقتصاد مصر

مصر تحظر تصدير هذه المنتجات لمدة 3 أشهر

اعتباراً من يوم غد

دبي - العربية.نت

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أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قرارا بحظر تصدير عدد من السلع والمنتجات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أشهر اعتبارا من 11 مارس.

وتضمنت المنتجات الفول الحصى والمدشوش والعدس والمعكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.

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