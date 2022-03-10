.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر توقع اتفاقية مع "سكاتك" النرويجية لإنتاج الأمونيا الخضراء

  • الخط
القاهرة (رويترز)
القاهرة (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر توقع اتفاقية مع "سكاتك" النرويجية لإنتاج الأمونيا الخضراء

بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم، بأن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

وذكر البيان أن الاتفاق الذي أبرمته الشركة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بلغت قيمته 5 مليارات دولار.

يشار إلى أنه، في ديسمبر 2021، أبرمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاتك النرويجية مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويا، باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا "لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا
اكتشف المزيد