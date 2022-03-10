مصر توقع اتفاقية مع "سكاتك" النرويجية لإنتاج الأمونيا الخضراء

أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم، بأن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

وذكر البيان أن الاتفاق الذي أبرمته الشركة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بلغت قيمته 5 مليارات دولار.

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يشار إلى أنه، في ديسمبر 2021، أبرمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاتك النرويجية مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويا، باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة.