وزير الزراعة: الأمن الغذائي في روسيا مضمون 100%

قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، إن الأمن الغذائي في روسيا مضمون 100%.

وأضاف باتروشيف، في اجتماع حكومي ترأسه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستواصل الوفاء بالتزاماتها التصديرية إلى أسواق الزراعة العالمية.

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وأفاد بأن روسيا ستسجل زيادة في حجم المنتوجات الزراعية، مشيرا إلى أنها ستحصد 123 مليون طن من الحبوب هذا العام.