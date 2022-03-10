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وزير الزراعة: الأمن الغذائي في روسيا مضمون 100%

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وزير الزراعة الروسي أكد أن بلاده ستسجل زيادة في المنتوجات الزراعية
روسيا و أوكرانيا

وزير الزراعة: الأمن الغذائي في روسيا مضمون 100%

أكد أنها ستحصد 123 مليون طن من الحبوب في 2022

دبي - العربية.نت

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قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، إن الأمن الغذائي في روسيا مضمون 100%.

وأضاف باتروشيف، في اجتماع حكومي ترأسه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستواصل الوفاء بالتزاماتها التصديرية إلى أسواق الزراعة العالمية.

وأفاد بأن روسيا ستسجل زيادة في حجم المنتوجات الزراعية، مشيرا إلى أنها ستحصد 123 مليون طن من الحبوب هذا العام.

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