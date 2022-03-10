روسيا و أوكرانيا
وزير الزراعة: الأمن الغذائي في روسيا مضمون 100%
أكد أنها ستحصد 123 مليون طن من الحبوب في 2022
قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، إن الأمن الغذائي في روسيا مضمون 100%.
وأضاف باتروشيف، في اجتماع حكومي ترأسه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستواصل الوفاء بالتزاماتها التصديرية إلى أسواق الزراعة العالمية.
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وأفاد بأن روسيا ستسجل زيادة في حجم المنتوجات الزراعية، مشيرا إلى أنها ستحصد 123 مليون طن من الحبوب هذا العام.
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