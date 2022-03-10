"الاقتصاد" الإماراتية: جذب رأس المال المخاطر على رأس الأولويات

قال وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، أحمد بالهول الفلاسي، إن جذب رأس المال المخاطر يأتي على رأس الأولويات لتعزيز التنمية والتنويع الاقتصادي في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفلاسي مع مستثمري رأس المال المخاطر في الإمارات لبحث سبل وآليات الدعم لدور رأس المال المخاطر، ومناقشة أهم التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

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واستعرض الفلاسي خلال الاجتماع النتائج التي حققتها الإمارات في مجال جذب رأس المال المخاطر، وأهمية الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير منظومة متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تسهم في تحقيق مستهدفات اقتصاد الخمسين.

وأشار إلى أن الإمارات، تمكنت من تحقيق قفزة تنموية كبيرة تصل إلى الضعفين في حجم استثمارات رأس المال المخاطر التي تم استقطابها لتمويل المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأضاف أنه رافق ذلك إطلاق مشاريع وطنية كبرى لدعم منظومة ريادة الأعمال، يأتي في مقدمتها "موطن ريادة الأعمال" ومشاريع الخمسين الموجهة لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية.