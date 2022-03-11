الاتحاد الأوروبي يستهدف استثمار 8.4 مليار يورو في المغرب خلال 7 سنوات
الشركاء الماليون الدوليون والقطاع الخاص وإسرائيل سيساهمون في هذا الجهد الاستثماري
قال مسؤول شؤون التوسعة بالمفوضية الأوروبية يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي عدل بالزيادة استثماراته في المغرب على مدى الأعوام السبعة المقبلة إلى 8.4 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لدعم خلق فرص عمل والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة.
ويمثل هذا التعهد الاستثماري، الذي يهدف أيضا لدعم التحول الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، زيادة كبيرة من 1.6 مليار يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في مطلع الشهر الماضي.
يأتي هذا في إطار خطة تحمل اسم البوابة العالمية وتهدف إلى زيادة الربط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.
وقال المفوض أوليفر فاريلي للصحافيين بعد محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، إن الشركاء الماليين الدوليين والقطاع الخاص المغربي وإسرائيل سيساهمون أيضا في هذا الجهد الاستثماري.
-
الكونغرس الأميركي يقر الميزانية الجديدة.. تشمل 14 مليار دولار لأزمة أوكرانياما يقرب من نصف الأموال المرصودة في هذه الحزمة سيذهب إلى الجيش الأميركي اقتصاد
-
المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%فائدة الإيداع عند -0.5% أسواق المال
-
أرباح "جاز العربية للخدمات" تتراجع 18% إلى 60.1 مليون ريال في 2021توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% عن العام الماضي شركات