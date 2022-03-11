اقتصاد بريطانيا
مكتب الإحصاءات: الاقتصاد البريطاني سجل انتعاشا قويا في يناير
جميع القطاعات الرئيسية نمت بأكثر من المتوقع
أفادت بيانات اليوم الجمعة بأن الاقتصاد البريطاني سجل في يناير كانون الثاني انتعاشا فاق التوقعات بكثير من التراجع الذي تسبب فيه فيروس كورونا في أواخر 2021، وهو ما من شأنه زيادة دوافع صانعي السياسات في بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8%، على أساس شهري في يناير/كانون الثاني بعد انخفاض 0.2%، في ديسمبر/كانون الأول.
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وكان هذا أكثر مما توقعه أي خبير اقتصادي في استطلاع رأي أجرته رويترز توقع نموا 0.2%.
وقال المكتب إن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني نمت بأكثر من المتوقع، فيما كان قطاعا مبيعات الجملة ومبيعات التجزئة من المحفزات الرئيسية لقطاع الخدمات الضخم.
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