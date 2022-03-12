الهند تدرس التبادل التجاري مع روسيا بالعملات المحلية.. 500 مليون دولار مدفوعات معلقة
حجم التجارة بين روسيا والهند يبلغ 10.8 مليار دولار سنوياً
تدرس الهند تطبيق آلية لتسهيل التبادل التجاري مع روسيا باستخدام العملات المحلية، ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الهندية تدرس كيفية تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالروبل الروسي والروبية الهندية.
وذكرت المصادر أن قيمة الصادرات الهندية التي لم يتم تسديد قيمتها لدى روسيا بلغت نحو 500 مليون دولار، بعد العقوبات التي تم فرضها على البنوك الروسية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وأوضحت المصادر أنه تجري حالياً مشاورات مع بنك الدولة الهندي ومصرف "يو.سي.أو" وبعض البنوك التجارية بشأن إمكانية تفعيل مثل هذه الآلية.
وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والهند يبلغ نحو 10.8 مليار دولار بما يمثل أقل من 1.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري في الهند، غير أن العقوبات الدولية والقيود المالية التي فرضت على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع اسعار السلع، وهو ما أدى إلى قفزات تضخمية في اقتصاديات دول نامية مثل الهند.
وفي إطار الآلية المقترحة، سوف يتم إيداع الروبل الروسي في البنوك الهندية قبل تحويله إلى الروبية الهندية أو العكس، على أن تستخدم هذه المبالغ في تسوية قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين.
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