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دول عربية تصدر قراراً بوقف تصدير الذرة والزيوت لمدة 3 أشهر

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زيوت - تعبيرية
اقتصاد مصر

دول عربية تصدر قراراً بوقف تصدير الذرة والزيوت لمدة 3 أشهر

القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع

دبي - العربية.نت

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أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة في بيان، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

وكانت مصر قد قررت منذ يومين وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر .

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