المركزي الروسي: التحويلات المالية من الخارج ستدفع فقط بالروبل
في أحدث خطوة تستهدف مواجهة العقوبات الغربية
قال البنك المركزي الروسي، إن الروس الذين يتلقون تحويلات مالية من بنوك خارجية سيُسمح لهم بسحب مقابلها بالروبل فقط، في أحدث خطوة تستهدف مواجهة العقوبات الغربية.
وقال البنك، إن هذا الإجراء الجديد المؤقت سيبدأ تنفيذه اليوم السبت. ولم يعط البنك موعدا لانتهاء العمل به.
كان البنك قال يوم الثلاثاء إن البنوك لا يمكنها بيع العملة الصعبة للمواطنين الروس حتى 9 من سبتمبر/أيلول المقبل.
وسيكون الحد الأقصى للسحوبات النقدية من الحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية في المصارف الروسية 10 آلاف دولار أميركي، وذلك حتى التاسع من أيلول/سبتمبر، على ألا يسمح بسحب المبالغ المتبقية إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به.
وتابع المركزي: "بغض النظر عن العملة الأجنبية المفتوح بها الحساب، لن يسمح بالسحوبات منها إلا بالدولار على أن تحصر هذه العمليات"، مشيرا إلى أن أي عملية من هذا النوع سيستغرق تنفيذها "أياما عدة".
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