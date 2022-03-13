الأمن الغذائي العالمي في خطر.. أول تحرك من مجموعة السبع

في وقت يشغل ملف الأمن الغذائي العالم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، حضت مجموعة السبع جميع الدول على عدم تقييد صادراتها الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع لوزراء الزراعة في المجموعة لمناقشة الأزمة في برلين.

ودعا الوزراء جميع الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة واتخاذ الاحتياطات ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات.

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وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة السبع، إنه قلق للغاية بشأن التأثير المحتمل في حال تم تقليص الصادرات، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى.

وشهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ووصلت أسعار الحبوب والمعادن والنفط لمستويات قياسية.

وفيما حظرت الولايات المتحدة واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، لتعزز حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا، حظرت عدة دول منها أوكرانيا تصدير القمح والشوفان والسكر وغيرها من المواد الغذائية الأساسية لضمان قدرتها على توفير الطعام للمواطنين خلال الحرب مع روسيا.

وأوقفت روسيا صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.

وحظرت وزارة التجارة المصرية تصدير الزيوت والذرة لمدة ثلاثة أشهر على إثر تراجع الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد أن كانت الحكومة قد حظرت سابقاً صادرات العدس والمعكرونة والقمح والطحين والفول لنفس المدة.