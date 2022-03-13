.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية وبلجيكا ولكسمبورج يدشنون مجلس أعمال جديدا

  • الخط
PHOTO-2022-03-13-12-03-14
شعار اتحاد الغرف التجارية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية وبلجيكا ولكسمبورج يدشنون مجلس أعمال جديدا

من خلال مذكرة تفاهم مع الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال اتحاد الغرف التجارية السعودية، في تصريحات لـ"العربة نت"، إنه وقع اليوم الأحد اتفاقية إنشاء مجلس أعمال جديد "سعودي بلجيكي لوكسمبورجي"، في الرياض من خلال مذكرة تفاهم مع الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية.

وأضاف الاتحاد، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورج وأخذها إلى آفاق أوسع.

وأوضح أن إنشاء مجلس الأعمال المشترك يضمن خلق قناة تواصل دائمة لأصحاب الأعمال، وإيجاد منصات مشتركة لأصحاب الأعمال في البلدين تهدف إلى ترقية واستدامة حركة التجارة والاستثمار بين الدول الثلاث.

ويسهم المجلس في رفع نسب التبادل التجاري بين البلدان الثلاث وتشجيع الاستيراد والتصدير بينهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أطباء بلا حدود: مدينة ماريوبول الأوكرانية قد تواجه مأساة لا يمكن تصوّرها أطباء بلا حدود: مدينة ماريوبول الأوكرانية قد تواجه مأساة لا يمكن تصوّرها
اكتشف المزيد