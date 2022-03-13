السعودية وبلجيكا ولكسمبورج يدشنون مجلس أعمال جديدا

قال اتحاد الغرف التجارية السعودية، في تصريحات لـ"العربة نت"، إنه وقع اليوم الأحد اتفاقية إنشاء مجلس أعمال جديد "سعودي بلجيكي لوكسمبورجي"، في الرياض من خلال مذكرة تفاهم مع الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية.

وأضاف الاتحاد، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورج وأخذها إلى آفاق أوسع.

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وأوضح أن إنشاء مجلس الأعمال المشترك يضمن خلق قناة تواصل دائمة لأصحاب الأعمال، وإيجاد منصات مشتركة لأصحاب الأعمال في البلدين تهدف إلى ترقية واستدامة حركة التجارة والاستثمار بين الدول الثلاث.

ويسهم المجلس في رفع نسب التبادل التجاري بين البلدان الثلاث وتشجيع الاستيراد والتصدير بينهم.