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العراق يطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن قمح

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العراق

العراق يطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن قمح

السابع عشر من مارس موعد نهائي لتقديم عروض الأسعار

دبي - العربية.نت

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طرح العراق أمس مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد من كافة المناشئ، وتم تحديد السابع عشر من مارس كموعد نهائي لتقديم عروض الأسعار.

كما اتخذ العراق وهو مستورد رئيسي للحبوب، إجراءات عاجلة لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ودعم برنامح بطاقات التموين المحلي على أثر تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ خصصت وزارة التجارة 100 مليون دولار لاستيراد 3 ملايين طن من القمح بشكل عاجل.

وكان وزير التجارة العراقي علاء الجبوري قد صرح سابقاً أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى الأول من أبريل المقبل.

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