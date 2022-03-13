رئيس الوزراء: مخزون القمح في الأردن يكفي 15 شهراً

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن مخزون القمح في الأردن يكفي لقرابة 15 شهراً.

وأضاف رئيس الوزراء في تغريدات على "تويتر": "لن نسمح بالعبث بقوت المواطن أو المغالاة في أسعار السِّلع".

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وأكد أن سياسات الدَّولة في مجال الطاقة، والتوسع في التعاقد طويل الأجل من الغاز الطبيعي جنَّب الخزينة تحمل تكاليف تقدَّر بحوالي 1.2 مليار دينار في ظلِّ الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطَّاقة.

وذكر أنه سيتمّ تثبيت أسعار المشتقات النفطيَّة للشهر الثَّالث على التوالي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، علماً بأنَّ كلفة تثبيت أسعارها على الخزينة خلال الشَّهرين الحالي والمقبل قرابة 80 مليون دينار.

في سياق آخر، أشار الخصاونة إلى توجيه وزارتيّ التَّخطيط والمياه لإيجاد التَّمويل اللازم للتوسُّع في إقامة السّدود التُّرابيَّة والحفائر المائيَّة، وتوجيه وزارة الصحَّة لتوفير حاجة المستشفيات من أطبَّاء الاختصاص في مأدبا وجميع المحافظات.

وتابع الخصاونة: "سنقوم بتسخير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح مأدبا عاصمة للسِّياحة العربيَّة، وإبراز هذا الحدث بما يليق بالأردن ومكانة مأدبا السِّياحيَّة".