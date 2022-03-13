.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس الوزراء: مخزون القمح في الأردن يكفي 15 شهراً

  • الخط
اقتصاد الأردن مناسبة
العاصمة عمان- (أرشيفية)
اقتصاد الأردن

رئيس الوزراء: مخزون القمح في الأردن يكفي 15 شهراً

بشر الخصاونة: التعاقدات طويلة الأجل من الغاز وفرت على الأردن تكاليف 1.2 مليار دينار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن مخزون القمح في الأردن يكفي لقرابة 15 شهراً.

وأضاف رئيس الوزراء في تغريدات على "تويتر": "لن نسمح بالعبث بقوت المواطن أو المغالاة في أسعار السِّلع".

وأكد أن سياسات الدَّولة في مجال الطاقة، والتوسع في التعاقد طويل الأجل من الغاز الطبيعي جنَّب الخزينة تحمل تكاليف تقدَّر بحوالي 1.2 مليار دينار في ظلِّ الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطَّاقة.

أوكرانيا تحظر صادرات القمح وسلع أخرى اقتصاد روسيا و أوكرانيا أوكرانيا تحظر صادرات القمح وسلع أخرى

وذكر أنه سيتمّ تثبيت أسعار المشتقات النفطيَّة للشهر الثَّالث على التوالي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، علماً بأنَّ كلفة تثبيت أسعارها على الخزينة خلال الشَّهرين الحالي والمقبل قرابة 80 مليون دينار.

في سياق آخر، أشار الخصاونة إلى توجيه وزارتيّ التَّخطيط والمياه لإيجاد التَّمويل اللازم للتوسُّع في إقامة السّدود التُّرابيَّة والحفائر المائيَّة، وتوجيه وزارة الصحَّة لتوفير حاجة المستشفيات من أطبَّاء الاختصاص في مأدبا وجميع المحافظات.

وتابع الخصاونة: "سنقوم بتسخير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح مأدبا عاصمة للسِّياحة العربيَّة، وإبراز هذا الحدث بما يليق بالأردن ومكانة مأدبا السِّياحيَّة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أطباء بلا حدود: مدينة ماريوبول الأوكرانية قد تواجه مأساة لا يمكن تصوّرها أطباء بلا حدود: مدينة ماريوبول الأوكرانية قد تواجه مأساة لا يمكن تصوّرها
اكتشف المزيد