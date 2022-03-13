روسيا: الغرب جمد 300 مليار دولار وسندفع الديون بالروبل
من أصل 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية
قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن العقوبات الغربية جمدت حوالي 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية.
وصرح سيلوانوف بأن الغرب يمارس ضغوطا على الصين للحد من تجارتها مع روسيا، ومن أجل إعاقة وصول موسكو إلى جزء من احتياطيات الدولة التي تحتفظ بها باليوان الصيني.
وتابع: "لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب، بل سنزيده أيضًا في بيئة تكون فيها الأسواق الغربية مغلقة".
وذكرت وكالة الأنباء الروسية RIA، أن سيلوانوف قال أيضًا إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية، وستدفع لأصحاب الديون بالروبل حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة.
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