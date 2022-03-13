روسيا تواصل إغلاق سوق الأوراق المالية الأسبوع الجاري

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الأحد، عن أن إغلاق سوق الأوراق المالية والبورصة سيستمر خلال تعاملات الأسبوع التي تبدأ غدا الاثنين وتنتهي الجمعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخوف فيه السلطات الروسية من هبوط شديد في أسعار الأسهم على وقع غزو أوكرانيا، وما تبعه من فرض عقوبات كبيرة على الاقتصاد الروسي.

مادة اعلانية

وأدرجت 3 وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا طويلة الأجل، مطلع مارس الجاري، في درجة تشير إلى احتمالية عدم قدرتها على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدّرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية "وشيك".

وخفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية وقدّرت أن "التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملا".

وخفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غازبروم وشركة النفط لوك أويل وشركات التعدين روسال وبوليوس وإيفراز، و23 شركة أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية من "B" إلى "CC" في معظمها، ما يعني أنه من "المحتمل" أن لا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكانت وكالة موديز قد خفّضت هذا الأسبوع تصنيفي غازبروم ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية واحتمالات بعدم السداد.