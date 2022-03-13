اقتصاد مصر
مصر تحظر تصدير الزيوت والذرة لـ 3 أشهر
حظرت سابقاً صادرات العدس والمعكرونة والقمح والطحين والفول لنفس المدة
حظرت وزارة التجارة المصرية تصدير الزيوت والذرة لمدة ثلاثة أشهر على أثر تراجع الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد أن كانت الحكومة قد حظرت سابقاً صادرات العدس والمعكرونة والقمح والطحين والفول لنفس المدة.
ومن جهة أخرى، قال وزير المالية المصرية، محمد معيط، إن الحكومة حريصة على تحمّل تداعيات الموجة التضخمية لتخفيف العبء عن المواطنين.
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وأوضح معيط أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي الاحتياجات المحلية في مصر حتى نهاية العام الحالي، خصوصاً أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل.
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