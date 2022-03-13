اقتصاد مصر
مصر تستكمل شحن 189 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا
وصول شحنتين من فرنسا ورومانيا
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، عن استكمال شحن 189 ألف طن قمح، تشمل 63 ألف طن قمح روسي، و63 ألف طن قمح روماني، إضافة إلى 63 ألف طن قمح أوكراني، مشيرة إلى أن السفن المحملة بتلك الكميات من القمح ستصل الموانئ المصرية خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت أنه تم بالفعل وصول شحنتي قمح بكمية 126 ألف طن قمح، الأولى تشمل 63 ألف طن من القمح الفرنسي، والثانية 63 ألف طن قمح روماني.
مادة اعلانية
وأشارت الوزارة إلى أن هذا يؤكد انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشئ المتعددة بما يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
اقرأ أيضاً
-
مصر تحظر تصدير الزيوت والذرة لـ 3 أشهرحظرت سابقاً صادرات العدس والمعكرونة والقمح والطحين والفول لنفس المدة اقتصاد
-
المليارديرات الروس يسعون لتصفية عقاراتهم الفاخرة في نيويورك خوفا من العقوباتعملاء روس يتطلعون إلى بيع ما بين 50 و 70 عقاراً معظمها في مانهاتن الأسواق العقارية
-
مرسيدس قد تفقد 2.2 مليار دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانيةشددت روسيا القيود على الشركات الأجنبية المغادرة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية