موانئ السعودية تسجل ارتفاعاً في حجم البضائع بنسبة 17.5% خلال فبراير

سجّلت موانئ السعودية خلال فبراير 2022، ارتفاعا لافتا في حجم أطنان البضائع العامة، وذلك بإجمالي وصل إلى أكثر من 24.4 مليون طن، وبنسبة بلغت 17.50%، فضلًا عن تحقيق ارتفاع في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 3.41%، وبما يزيد عن 421 ألف حاوية، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أنه بحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن "موانئ"، فقد سجّلت موانئ السعودية أيضا ارتفاع عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، منها ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنسبة 1.36%، وبأكثر من 803 آلاف حاوية، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة 53.15% وإجمالي تجاوز 72 ألف راكب، إضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات بنسبة 37.76% بواقع أكثر من 70 ألف سيارة، وكذلك أعداد السفن بنسبة 6.30%، وإجمالي يزيد عن 1,029 سفينة.

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وفي المقابل، سجّلت موانئ السعودية انخفاضا في أطنان المواد الغذائية بنسبة 2.05% بواقع 1.6 مليون طنًا، وانخفاضا في أعداد المواشي بنسبة 62.98% بإجمالي 106 آلاف رأس من الماشية المستوردة، وذلك في ظل التحديات التي تواجه النقل البحري وسلاسل الإمداد على المستوى العالمي.

وأكدت الهيئة العامة للموانئ، استمرار نهجها في تعزيز مسيرة النقل البحري والموانئ وفق استراتيجيتها التطويرية، وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية بالتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030.