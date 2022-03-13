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وزيرة الخزانة الأميركية: لا توجد عملة يمكن أن تنافس الدولار

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

وزيرة الخزانة الأميركية: لا توجد عملة يمكن أن تنافس الدولار

رداً على تحذيرات من تأثر مكانة العملة الأميركية بالعقوبات المفروضة على روسيا

دبي - العربية.نت

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الدولار ليس معرضاً لخطر فقدان مكانته كعملة احتياط مهيمنة في العالم نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي ردها على أسئلة الصحافيين عقب خطاب ألقته في دنفر يوم الجمعة، قالت يلين: "لا أعتقد أن الدولار لديه أي منافسة جادة ومن غير المرجح حدوث ذلك لفترة طويلة".

حذر بعض المعلقين، بمن فيهم محلل أسعار الفائدة في مجموعة كريدي سويس، زولتان بوزار، من أن العقوبات التي تمنع وصول روسيا إلى احتياطياتها من العملات الأجنبية قد تدفع البلدان الأخرى بعيدًا عن الدولار.

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وقالت يلين: "عندما تفكر فيما يجعل الدولار عملة احتياطية، تجد أن لدينا أعمق أسواق رأس المال وأكثرها سيولة من أي بلد على وجه الأرض".

وأضافت: "سندات الخزانة آمنة ومأمونة وذات سيولة هائلة. لدينا نظام اقتصادي ومالي يعمل بشكل جيد وسيادة القانون. لا توجد عملة أخرى يمكن أن تنافسها كعملة احتياطية"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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