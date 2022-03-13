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"التجارة" السعودية: إتاحة الأنشطة المتنوعة للمؤسسات في سجل تجاري واحد

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خبر وزارة التجارة
وزارة التجارة السعودية
اقتصاد السعودية

"التجارة" السعودية: إتاحة الأنشطة المتنوعة للمؤسسات في سجل تجاري واحد

في المنطقة الواحدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، عن إتاحة إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلاً من إصدار سجل تجاري مستقل لكل نشاط من الأنشطة غير المتجانسة، كما كان معمولًا به سابقاً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن المؤسسات لم تعد بحاجة لإصدار سجلات تجارية مستقلة لأنشطة مثل البيع بالجملة للعطور، وصناعة قطع وأجزاء غيار السيارات، وزراعة نباتات الزينة والشتلات وغيرها من الأنشطة، حيث يمكن جمع كل هذه الأنشطة في سجل تجاري واحد في المنطقة الواحدة.

وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة العمل التجاري، وتعزيز الشفافية والموثوقية، وتحسين البيئة التجارية، وتخفيف الأعباء المادية على المنشآت التجارية، من خلال الاكتفاء بسجل تجاري واحد لمجموعة من الأنشطة المتنوعة.

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