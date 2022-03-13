"المركزي السعودي" يطرح "مسودة مبادئ وقواعد حماية العملاء" لإبداء الرأي

أعلن البنك المركزي السعودي، عن طرح مشروع "مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية"، داعياً العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن إصدار هذه المبادئ والقواعد، يأتي انطلاقاً من حرص البنك على تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية وعملائها، وترسيخ مبدأ حماية عملاء المؤسسات المالية، للتأكد من حصول العملاء على معاملة عادلة وبشفافية تامة، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

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وأوضح "المركزي السعودي"، أنه ستستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية" خلال 30 يوماً، علماً أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ والقواعد.

ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:

(https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/PrinciplesandRulesfor/Pages/default.aspx).