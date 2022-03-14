الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد أصول الملياردير الروسي مالك "تشيلسي"

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تجميد أصول رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي.

وفرضت الحكومة البريطانية يوم الخميس، عقوبات على الملياردير الروسي، مما سيجمد مساعيه لبيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

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وطرح أبراموفيتش (55 عاما) نادي تشيلسي للبيع في الثاني من مارس الجاري، في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

واستحوذ أبراموفيتش على تشيلسي في 2003، ودائما ما نفى وجود أي صلة سياسية بالطبقة الحاكمة في روسيا، ولكن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ذكرت الخميس، أنها جمدت كل أصول الملياردير الروسي في بريطانيا.

وسيحصل تشيلسي على رخصة خاصة لمواصلة أعماله، لكن مع تعطيل عملية بيع النادي.