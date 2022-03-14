الجزائر تحظر تصدير مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح

قالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد إن الجزائر ستحظر تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.

يشمل القرار كذلك حظر تصدير العجائن والسميد ومنع استيراد اللحوم المجمدة لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن مجلس الوزراء.

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يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه عدة دول مجاورة نفس النهج، لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية خاصة الحبوب، بعد أن هددت الحرب الروسية في أوكرانيا توريد مواد غذائية رئيسية تعتمد عليها هذه الدول من أهمها القمح والزيوت.