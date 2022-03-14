روسيا و أوكرانيا
المفوضية الأوروبية: لا يوجد أي رجل أعمال روسي محصن من العقوبات
أكدت أن أزمة أوكرانيا سيكون لها تأثير سلبي لا يمكن إنكاره على النمو الاقتصادي
أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أي رجل أعمال روسي محصن من العقوبات.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، إن أزمة أوكرانيا سيكون لها تأثير سلبي لا يمكن إنكاره على معدل النمو الاقتصادي.
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إلى ذلك، قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم، إن بلاده ستؤيد أي خطط للاتحاد الأوروبي لزيادة العقوبات على روسيا.
وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي، قال لوكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، إن دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى روسنفت وترانسنفت وجازبروم نفت، لكنها ستواصل شراء الخام منها.
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