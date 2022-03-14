بنوك روسية تسمح بفتح ودائع بعملات دول أخرى.. بينها دولة عربية

بدأت مصارف روسية السماح لعملائها بفتح ودائع بعملات البلدان التي لم تفرض قيودا على روسيا، وبينها اليوان الصيني والراند الجنوب إفريقي ودولار هونغ كونغ وعملات دول رابطة الدول المستقلة وغيرها، في خطوة لمواجهة العقوبات الغربية.

وسمحت بعض البنوك بفتح الودائع بعملات المانات الأذربيجاني والروبل البيلاروسي والتينغ الكازاخستاني والدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية والدرام الأرمني ودولار هونغ كونغ وغيرها، منها Tinkoff Bank، الذي سمح بالودائع باليوان الصيني أيضاً.

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وسمح Alfa-Bank بفتح حساب باليوان، وكذلك بنك VTB يسمح بفتح وديعة بالعملة الصينية لا تقل عن 100 يوان، وذلك عبر الهاتف المحمول، نقلاً عن وكالة نوفوستي الروسية.

وبالمثل سمح بنك "سوليدرنوست" بفتح حسابات بالعملة الصينية يكون حدها الأدنى 500 أو 20000 يوان.

تعرضت روسيا وبنوكها لعقوبات من الدول الغربية تمثلت في تجميد أموالها ومنعها من استخدام نظام تحويل الأموال سويفت وغيرها من العقوبات رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.