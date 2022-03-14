بوتين يخوّل شركات الطيران الروسية السيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة

ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة.

ومنحت العقوبات التي فُرضت على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لشركات التأجير مهلة حتى 28 مارس، لتحرير نفسها من الصفقات مع شركات الطيران الروسية.

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وتلقي العقوبات التي طالت قطاع الطيران الروسي بظلال ثقيلة على قطاع الطيران العالمي ككل، وليس فقط على الشركات الروسية، لا سيما على المصنعين وشركات التأجير والتأمين ومقدمي الصيانة لشركات الطيران الروسية مثل Aeroflot وS7 Airlines وAirBridgeCargo.

وتعتمد الخطوط الجوية الروسية بشكل كبير على تأجير طائرات من إيرباص وبوينغ، ولدى الناقلات الروسية 980 طائرة ركاب في الخدمة، 777 منها مستأجرة، من بينها 515 طائرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 10 مليارات دولار مستأجرة من شركات أوروبية وأميركية.

وأعطى الاتحاد الأوروبي شركات تأجير الطيران حتى نهاية مارس لإنهاء العقود الحالية في روسيا، ولكن استعادة الطائرات عملية صعبة بسبب حظر المجال الجوي، والمشكلات المحتملة في تحويل المدفوعات المالية عبر نظام SWIFT، والمخاوف السابقة من تأميم الحكومة الروسية لهذه الأساطيل، أو تفكيكها لاستخدامها كقطع غيار.