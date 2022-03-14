تحويلات المصريين العاملين في الخارج ترتفع 1.9 مليار دولار خلال 2021   

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصـريين العاملين في الخارج، ارتفعت خلال العام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 31.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن "المركزي"، ارتفاع التحويلات خلال شهر ديسمبر 2021 بمعدل 3.4% على أساس سنوى لتسجل نحو 2.64 مليار دولار، مقابل نحو 2.55 مليار دولار خلال ديسمبر 2020.

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وكانت بيانات أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020-2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019-2020.

وأوضحت البيانات أن التحويلات خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2021، ارتفعت بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2020.