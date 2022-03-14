مجلس الوزراء الكويتي يعين محافظاً جديداً للبنك المركزي

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في بيان اليوم الاثنين، أنه وافق على تعيين باسل أحمد سالم الهارون محافظا للبنك المركزي من أول أبريل 2022 ولمدة خمس سنوات.

وذكر مجلس الوزراء في تغريدة على "تويتر"، أن تعيين المحافظ الجديد يأتي بعد أن طلب رئيس البنك المركزي الحالي محمد يوسف الهاشل عدم التجديد له.

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كما أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين الشيخ نواف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية.

ويتضمن القرار تعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة جديد للشركة المملوكة للدولة ويشمل (أسعد أحمد عيسى السعد، يوسف خالد يوسف القبندي، فاضل صفر على صفر، مناف عبدالعزيز الهاجري).