اقتصاد مصر
وزيرة التخطيط: مصر لا تجري محادثات مع صندوق النقد حتى الآن بشأن قرض جديد
أكدت أن الصندوق يقدم مساندة كبيرة
قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، اليوم الاثنين، إن مصر لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
ولدى سؤالها عما إذا كانت الحكومة المصرية تجري مناقشات مع الصندوق بشأن أي دعم جديد، قالت الوزيرة "ليس بعد".
ووصفت السعيد، صندوق النقد الدولي بأنه يقدم مساندة كبيرة، مصيفة: "عندما يحدث شيء سنعلنه".
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وكان صندوق النقد الدولي، أشاد بأداء الاقتصاد المصري إلى جانب التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف برنامج الاستعداد الائتماني.
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