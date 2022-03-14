"الزكاة" السعودية ترصد 88 حالة اشتباه تستر تجاري الأسبوع الماضي

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية، خلال الأسبوع الماضي، ما يزيد على 1300 زيارة على الأسواق والمحلات التجارية بمناطق المملكة، وذلك في إطار الجهود المبذولة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وبمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن الزيارات الرقابية شملت العديد من الأنشطة، كان من أبرزها محلات بيع قطع الغيار، والأغذية والمشروبات، والصحة، والبترول والغاز، وذلك في معظم مناطق المملكة، حيث شملت منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وجازان، وتبوك، ونجران، ومنطقة عسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة.

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وأشارت الهيئة في هذا الشأن إلى أن منطقة الرياض شهدت أعلى معدل زيارات قامت بها الفرق الرقابية بالهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التي جرى تنفيذها 126 زيارة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن نتائج الزيارات أسفرت عن كشف حالات اشتباه أولي بالتستر التجاري، بواقع 88 حالة.

وأكدت أنها تسعى في هذا الشأن، بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية إلى توحيد الجهود وتظافرها لمكافحة التستر التجاري بجميع أشكاله وطرقه، كما لفتت أن هذه الزيارات تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تهدف إلى تعزيز درجة الامتثال الضريبي، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات، مؤكدةً استمرار زياراتها الرقابية والتوجيهية للأسواق والمحلات التجارية، بجميع الأنشطة والمجالات.