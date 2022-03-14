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وزير المالية الألماني: سندعم أي خطط أوروبية لزيادة العقوبات على موسكو

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سويفت ، روسيا ، عقوبات
الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا يناقشها دبلوماسيون في الاتحاد الأوروربي
روسيا و أوكرانيا

وزير المالية الألماني: سندعم أي خطط أوروبية لزيادة العقوبات على موسكو

دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى

دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم الإثنين، إن بلاده ستؤيد أي خطط للاتحاد الأوروبي لزيادة العقوبات على روسيا.

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي، قال لوكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، إن دول الاتحاد تستعد لفرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى روسنفت وترانسنفت وجازبروم نفت، لكنها ستواصل شراء الخام منها.

وبموجب الحزمة الجديدة، التي سيناقشها دبلوماسيون كبار من التكتل المؤلف من 27 دولة في وقت لاحق اليوم، فإن تلك الشركات ستواجه أيضا حظرا استثماريا من المتوقع أن يجمد تمويلها من مصادر في الاتحاد الأوروبي في الإنتاج الجديد ومشاريع الاستكشاف في كل الوقود الأحفوري.

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