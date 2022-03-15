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التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.6% فبراير الماضي

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التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.6% فبراير الماضي

البنزين كان الدافع الأكبر لزيادة مؤشر أسعار المستهلك

دبي - العربية.نت

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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر فبراير 2022 في السعودية بنسبة %1.6 مقارنة بنظيره من العام الماضي فبراير 2021، وهو أعلى من الشهر السابق يناير 2022، حيث كان عند 1.2% و يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة (4.3%) وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.4%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وكان ارتفاع أسعار البنزين هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر فبراير مقارنة بشهر فبراير 2021.

وسجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 4.3% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 26.7% ،وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير نظرا لوزنه في المؤشر البالغ 13%.

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كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفا عا بنسبة 2.4%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.6%، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 7.9%.

في حين انخفضت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.2% متأثرة بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.3%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2022 استقرارا نسبيا مقارنة بشهر يناير 2022، حيث ارتفع بنسبة 0.3%. وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% ،والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.5%.

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