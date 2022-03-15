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المركزي العماني: قيمة الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 7.37 مليار ريال في يناير

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المركزي العماني
المركزي العماني
اقتصاد عمان

المركزي العماني: قيمة الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 7.37 مليار ريال في يناير

زيادة إقراض البنوك التقليدية 2.7% على أساس سنوي في يناير

دبي - العربية.نت

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قال البنك المركزي العماني، إن قيمة الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 7.37 مليار ريال في يناير

وأضاف البنك المركزي، أن زيادة إقراض البنوك التقليدية في سلطنة عمان 2.7%، على أساس سنوي في يناير.

وأوضح أن المعروض النقدي (ن2) في سلطنة عمان ارتفع 2.8% على أساس سنوي في يناير.

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