المركزي العماني: قيمة الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 7.37 مليار ريال في يناير

قال البنك المركزي العماني، إن قيمة الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 7.37 مليار ريال في يناير

وأضاف البنك المركزي، أن زيادة إقراض البنوك التقليدية في سلطنة عمان 2.7%، على أساس سنوي في يناير.

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وأوضح أن المعروض النقدي (ن2) في سلطنة عمان ارتفع 2.8% على أساس سنوي في يناير.