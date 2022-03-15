بريطانيا تحظر تصدير قائمة سلع لروسيا بنحو 1.2 مليار دولار

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وقالت بريطانيا، إن حظر صادرات سلع لروسيا سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مضيفة أنها ستحظر تصدير قائمة سلع لروسيا تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

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وأضافت أن العقوبات الجديدة ستطال رجال أعمال مقربين من بوتين، وستعزل اقتصاد روسيا عن التجارة العالمية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الساعات القادمة.

وقالت فرنسا إن حزمة العقوبات الجديدة سوف تطال 600 رجل أعمال روسي، وإن الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة.

ومن المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السلع الفاخرة لروسيا والتي تزيد قيمتها عن مستوى معين، وكذلك شراء العديد من منتجات الصلب والحديد من البلاد كجزء من جولة رابعة من العقوبات بسبب غزو أوكرانيا، وفقاً لمشروع عقوبات حصلت عليه "بلومبرغ".