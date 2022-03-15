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بريطانيا تفرض عقوبات على أثرياء روس تقدر ثرواتهم بـ100 مليار جنيه استرليني

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عقوبات على روسيا (تعبيرية - رويترز)
عقوبات على روسيا (تعبيرية - رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بريطانيا تفرض عقوبات على أثرياء روس تقدر ثرواتهم بـ100 مليار جنيه استرليني

الاتحاد الأوروبي يعتزم إلغاء وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة

دبي - العربية.نت

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أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على أثرياء روس تقدر ثرواتهم بـ100 مليار جنيه استرليني.

وكانت المفوضية الأوروبية، قررت في وقت سابق اليوم، حرمان روسيا من امتيازات الدولة الأولى بالرعاية ردا على انتهاكاتها.

وقالت فرنسا إن حزمة العقوبات الجديدة ستطال 600 رجل أعمال روسي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، أعلن الأسبوع الماضي، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، حيث أفادت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بأن العقوبات شملت فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية.

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