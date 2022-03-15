زيادة قوية في أسعار المنتجين بـ أميركا خلال فبراير

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير/شباط ومن المرجح أن تسجل مزيدا من المكاسب وسط صعود أسعار النفط الخام وسلع أولية أخرى في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.8%، الشهر الماضي بعد صعوده 1.2 %، في يناير/كانون الثاني.

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وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير/شباط، قفز مؤشر أسعار المنتجين 10%، بعد زيادة مماثلة في يناير/كانون الثاني.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.9 %، على أساس شهري وأن يزيد 10 %، على أساس سنوي.

ولا تشمل البيانات القفزة التي شهدتها أسعار النفط وسلع أساسية أخرى، مثل القمح، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.