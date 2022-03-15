متوسط الرواتب الشهرية في السعودية .. بعضها يصل لـ120 ألف ريال

تتباين متوسطات الرواتب الشهرية في السعودية بين قطاعات سوق العمل، حيث يتراوح متوسط الرواتب في قطاع المحاسبة والمالية بين 120 ألف ريال و17.5 ألف ريال.

ويبلغ متوسط المدير المالي 120 ألف ريال، ورئيس التدقيق الداخلي 50 ألف ريال، ويقدر متوسط راتب المحلل المالي بقيمة 24 ألف ريال، بالإضافة إلى متوسط راتب المحاسب عند 17.5 ألف ريال.

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وفي قطاع البناء والعقارات، يبلغ متوسط راتب المدير التنفيذي شهرياً 100 ألف ريال، والمدير المعماري 70 ألف ريال، ومدير المشروع 70 ألف ريال، بالإضافة إلى متوسط راتب مدير المبيعات والتأجير عند 29 ألف ريال.

ويبلغ متوسط راتب مدير التسويق الرقمي 70 ألف ريال، ومدير العلامة التجارية 26 ألف ريال، بالإضافة إلى متوسط راتب مدير التواصل الاجتماعي عند 25 ألف ريال.

ويُقدر متوسط راتب كبير المسؤولين القانونيين بقيمة 120 ألف ريال، والمستشار القانوني بقيمة 30 ألف ريال.

وفي قطاع النفط والغاز يبلغ متوسط راتب المدير العام 100 ألف ريال، ومدير المشروع 80 ألف ريال، ومدير المخاطر 62 ألف ريال.

وعلى مستوى المبيعات، يبلغ متوسط راتب مدير عام مبيعات في قطاع الأدوية 90 ألف ريال، ومدير عام مبيعات السلع الاستهلاكية، والبيع بالتجزئة 70 ألف ريال، ومدير مبيعات المعدات 35 ألف ريال.

وفي قطاع التقنية، يبلغ متوسط راتب كبير موظفي أمن المعلومات 80 ألف ريال، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا 80 ألف ريال، ومدير تكنولوجيا المعلومات 40 ألف ريال.

نشط سوق العمل في السعودية عام 2021، مقارنة باقتصادات عالمية أخرى، على أثر إطلاق عدة مشاريع والاستثمارات الحكومية تماشياً مع رؤية 2030 وإنشاء مقرات إقليمية للشركات العالمية.

وتجاوز نشاط التوظيف خلال النصف الثاني من العام الماضي، مستويات ما قبل الجائحة.

وأظهر استطلاع أجرته شركة Hays للتوظيف أن 43% من المؤسسات وظفت المزيد من الأشخاص في 2021، مقابل 29% في العام السابق، و41% في عام 2019.