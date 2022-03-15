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مسؤول لبناني: المحادثات مع صندوق النقد الدولي "تسير في الاتجاه الصحيح"

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من بيروت (أرشيفية من فرانس برس)
مدينة بيروت (فرانس برس)
لبنان

مسؤول لبناني: المحادثات مع صندوق النقد الدولي "تسير في الاتجاه الصحيح"

أكد أنها أحرزت تقدماً مهماً

بيروت - رويترز

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قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، لوكالة الأنباء الوطنية اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بين
الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي تسير في الاتجاه الصحيح، وأحرزت تقدما مهما.

وكان صندوق النقد قال في فبراير الماضي، إنه سيظل "على اتصال وثيق" بالسلطات اللبنانية لمساعدة البلد الذي مزقته الأزمة في صياغة برنامج للإصلاح الاقتصادي.

يشار إلى أن النظام المالي في لبنان انهار في أواخر عام 2019 تحت وطأة الديون العامة الضخمة، مما أفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفع غالبية السكان إلى هاوية الفقر.

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