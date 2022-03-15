وزير التجارة: السعودية تعد أول مشروع نظام لحماية المستهلك

أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التجارة تقوم بإعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك، استمدته من أفضل الممارسات الدولية.

وقال الوزير في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، إن هذا النظام يشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة.

مادة اعلانية

وأفاد الوزير أن مشروع نظام حماية المستهلك الجديد سيُطرَح خلال شهر لاستطلاع آراء الجمهور.