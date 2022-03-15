.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير التجارة: السعودية تعد أول مشروع نظام لحماية المستهلك

  • الخط
ماجد القصبي
ماجد القصبي وزيرالتجارة السعودي
اقتصاد السعودية

وزير التجارة: السعودية تعد أول مشروع نظام لحماية المستهلك

ماجد القصبي: النظام الجديد يشتمل على حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التجارة تقوم بإعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك، استمدته من أفضل الممارسات الدولية.

وقال الوزير في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، إن هذا النظام يشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة.

وأفاد الوزير أن مشروع نظام حماية المستهلك الجديد سيُطرَح خلال شهر لاستطلاع آراء الجمهور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الحزمة الأوروبية الرابعة من العقوبات على روسيا تفاصيل الحزمة الأوروبية الرابعة من العقوبات على روسيا
اكتشف المزيد